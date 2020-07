Mousa Dembélé n'a pas imité Marouane Fellaini, triple buteur et décisif pour son club lors de la première journée de Super League chinoise. Titulaire et sur le terrain pendant 78 minutes, Dembélé et le Guangzhou R&F se sont inclinés 3-0 devant Shenzhen dimanche.Li Songyi (29e, c.s.c.), Preciado (64e s.p.) et Gao Li (70e, s.p.) ont marqué les trois buts de la rencontre. Au classement, l'équipe de l'ancien joueur de Tottenham est dernière du groupe A. En début de journée dimanche, Marouane Fellaini, auteur de trois goals de la tête, a permis à Shandong Luneng de battre Dalian Pro (2-3), toujours dans le groupe A. Après des mois d'interruption en raison du coronavirus, le championnat chinois de football a repris samedi. Les seize équipes sont scindées en deux groupes. Afin de limiter les déplacements, toutes les rencontres du groupe A se déroulent à Dalian, celles du B à Suzhou. Au Japon, Thomas Vermaelen a disputé toute la rencontre perdue par son club de Kobe contre G-Osaka (0-2). Ono (62e) et Usami (87e) ont marqué les deux buts du match. Après sept journées de championnat, G-Osaka est deuxième avec 16 points alors que le Vissel Kobe pointe à la 9e position (9 pts). (Belga)