La commission Mobilité de la Chambre a approuvé mardi une proposition de loi de l'Open Vld cosignée par les partis de la coalition Vivaldi qui alourdit les amendes pour les conducteurs qui s'engagent sur un passage à niveau si l'encombrement de la circulation est tel qu'ils risquent d'être immobilisés sur ce passage.L'infraction passe du 1er au 2e degré. La députée Marianne Verhaert estime qu'il s'agit là d'un signal à donner aux contrevenants. "Des gens s'imaginent que ce n'est pas grave et ne sont pas toujours conscients des conséquences que peut entraîner la traversée d'un passage à niveau", a-t-elle expliqué. L'amende encourue variera de 160 à 2.000 euros. La traversée d'une voie ferroviaire malgré un feu rouge ou le contournement de la barrière d'un passage à niveau est une infraction du 4e degré et peut être punie d'une amende allant de 320 à 4.000 euros et d'un retrait de permis de conduire de 8 jours à 5 ans. (Belga)