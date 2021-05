Des scientifiques de l'Université d'Anvers ont examiné, ces derniers mois, des échantillons d'excrément des mammifères des parcs animaliers d'Anvers et de Planckendael afin de détecter une éventuelle présence du SARS-Cov-2. A Pairi- Daiza à Cambron, les vétérinaires veillent quotidiennement à la santé des animaux notamment en termes de coronavirus.A Pairi Daiza, à Cambron, l'approche est différente. "Sans vouloir nous positionner sur la méthode employée par la personne qui a réalisé ce travail, ses conclusions confirment ce que notre département zoologique a pu observer", a indiqué la porte-parole du parc animalier hainuyer. "Nos vétérinaires et soigneurs veillent quotidiennement à l'état de santé de nos animaux. Ces derniers mois, des tests sanguins visant, entre autres, à détecter une éventuelle présence du virus SARS-Cov-2 ont été réalisés sur quelques-uns de nos animaux, notamment des 'grands chats' comme les tigres et un gorille. Tous les animaux testés étaient négatifs." Les instances de Pairi Daiza ont encore précisé que "les soigneurs continuent de porter le masque et de désinfecter mains ainsi que, très souvent, semelles de chaussures, avant d'approcher les animaux. Ces mesures de désinfection étaient déjà en vigueur au parc pour les contacts avec les grands singes, avant le Covid." (Belga)