À la suite de la suspension des cours, les plateformes d'apprentissage différencié en ligne Wazzou et Udiddit, des éditions Van In, seront disponibles gratuitement, annonce l'éditeur lundi.Les élèves du primaire pourront accéder gratuitement à tous les exercices en mathématiques, français et néerlandais sur Wazzou. Quant à ceux du secondaire, ils pourront continuer leur apprentissage sur Udiddit, avec les principales collections - Actimath, Tandem et Jelly, pour les mathématiques, le français, l'anglais et le néerlandais. Une auto-correction est aussi prévue. Il suffit de se créer un compte en ligne, à activer grâce à un code remis par leurs enseignants. Ce code correspond à la matière qu'ils souhaitent étudier à la maison. "Tous les établissements scolaires en Belgique peuvent bénéficier de cette offre gratuite", assure Van In. Toutes les informations nécessaires sont disponibles sur le site internet de l'éditeur de manuels scolaires. "Dans ces circonstances exceptionnelles, notre objectif est d'assurer la continuité de l'apprentissage des élèves du fondamental et du secondaire. Van In a un rôle sociétal à remplir", conclut Winfried Mortelmans, CEO des éditions Van In. (Belga)