Mercredi après-midi, le ciel sera plus changeant avec une alternance d'éclaircies et de nuages, qui donneront parfois lieu à des averses de pluie, grésil et éventuellement de neige fondante ou de neige en Ardenne, indique l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de la mi-journée. Les températures gagneront quelques degrés avec des maxima de 0°C à 4°C en Ardenne, autour de 5°C ou 6°C dans le reste du pays, voire 7°C le long de la Côte. Le vent sera modéré à parfois assez fort dans l'intérieur des terres, et assez fort à fort au littoral, avec des rafales autour de 50 ou 60 km/ h.La soirée sera émaillée d'averses, parfois hivernales. La nuit, le temps sera sec sur la plupart des régions. Les minima seront compris entre 0°C et -4°C au sud du sillon Sambre et Meuse, avec alors un risque de formation de plaques de glace, et entre 0°C et +2°C degrés ailleurs. Le vent deviendra modéré. L'IRM a lancé une alerte jaune aux conditions glissantes pour la journée de mercredi et le début de la nuit, principalement en provinces de Liège et du Luxembourg. Jeudi, le ciel sera généralement couvert avec des précipitations répandues, sous forme de neige fondante ou parfois même de neige sur l'ouest et le centre du pays. Elles pourront même donner lieu à une petite accumulation dans certaines régions. Sur les hauteurs de l'Ardenne, il s'agira généralement de neige qui contribuera alors à augmenter l'épaisseur de la couche déjà présente. Sur les régions voisines de la frontière française, la neige fondante pourrait temporairement se transformer en pluie. Les maxima se situeront autour de 0°C ou 1°C sur les hauteurs de l'Ardenne, entre 1°C et 3°C sur la plupart des autres régions, mais pourraient atteindre des valeurs autour de 4°C ou 5°C près de la frontière française. À la mer, des rafales de 80 à éventuellement 100 km/h seront possibles en fin de journée. Vendredi marquera le retour de températures positives sur l'ensemble des régions après une matinée assez froide et, donc, de la pluie. (Belga)