Les professions de contact non médicales autorisées à rouvrir devront respecter des conditions très strictes, a décidé vendredi le comité de concertation.Comme annoncé, les coiffeurs pourront rouvrir à partir du 13 février prochain, les autres professions de contact devront attendre le 1er mars. Un temps d'attente entre deux traitements de dix minutes devra être observé de manière à pouvoir nettoyer et désinfecter. Un rendez-vous sera indispensable, les clients devront attendre à l'extérieur du salon. Une ventilation devra être assurée, par exemple en ouvrant les fenêtres et les portes. Les services à domicile restent interdits, indique un communiqué. (Belga)