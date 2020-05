Ce samedi après-midi, les éclaircies reviennent à partir de l'ouest mais une averse reste possible, selon l'Institut royal météorologique (IRM). Sur l'ouest puis progressivement dans les autres régions, la nébulosité sera variable avec parfois de larges éclaircies, surtout dans la région côtière. Quelques averses pourront cependant se produire par endroits. En Ardenne, le ciel restera encore assez nuageux. Il fera plus frais, avec des maxima de 13°sur les hauts plateaux de l'Ardenne, 16° en bord de mer et 19° ou 20° en Flandre. Le vent d'ouest à sud-ouest partout modéré à assez fort avec des rafales proches de 60 km/h, le long du littoral parfois fort avec des rafales proches de 70 km/h.En soirée, une dernière averse isolée pourra encore se produire sur le nord et l'est du pays. La nuit prochaine, le temps redeviendra sec partout sous un ciel souvent peu nuageux. Les températures redescendront entre 4° dans les Hautes Fagnes, 8° à 10° dans le centre et 12° en bord de mer. Dimanche, aux éclaircies matinales succèdera un ciel plus nuageux avec parfois quelques gouttes de pluie, surtout sur le nord et l'est du pays. En soirée, les éclaircies devraient revenir par la France. Les maxima varieront entre 13° ou 14° sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 18° ou 19° dans de nombreuses régions. (Belga)