Des militantes féministes ont mené une action, dans la nuit de jeudi à vendredi, au siège bruxellois de la N-VA afin de protester contre la proposition de loi déposée par Valerie Van Peel (N-VA) et John Crombez (sp.a) instituant une protection juridique prénatale ainsi que contre le report du vote de la loi élargissant le droit à l'avortement.Des slogans tels que "Du blé pour la santé, pas la fin de notre liberté", "Infantilisées pour enfanter", "Mijn lichaam, mijn recht", "Tu nous paternalises, on te les brise", "Ta loi sur nos droits, une droite dans ta gueule" ont notamment été tagués sur le trottoir et la façade du parti. (Belga)