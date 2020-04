Dans le cadre de la Journée internationale contre les mines célébrée ce 4 avril, des gamers belges ont décidé de se transformer en démineurs d'un jour et ont invité leurs followers sur les réseaux sociaux à jouer au jeu du démineur, indique samedi Handicap International dans un communiqué."Devenez un démineur pendant un jour ! Jouez au jeu sur le site de Handicap International, détectez les dix mines terrestres et défiez trois amis à faire de même ! Nous devons éliminer 100 millions de mines antipersonnel d'ici 2025, car une mine de moins égale une vie de plus", explique ainsi le gamer Tony-P. En effet, 85 % des victimes de ces mines sont des civils, rappelle l'ONG. En 2014, les pays signataires de la Convention internationale sur l'interdiction des mines antipersonnel, dite Convention d'Ottawa, se sont donnés comme objectif d'éliminer la menace des mines d'ici 2025. Bien que d'énormes progrès aient été réalisés - 29 États ont achevé de déminer leur territoire - 59 pays, comme la République démocratique du Congo, le Sénégal et l'Argentine, doivent encore déclarer leur pays libres de mines, rappelle Handicap International. Si le nombre de victimes de mines a considérablement diminué depuis l'entrée en vigueur de la Convention, "le soutien financier aux activités de déminage, aux actions de sensibilisation et à l'aide aux victimes reste nécessaire" poursuit Handicap International "car l'absence de mines ne signifie pas l'absence de victimes: dans de nombreux pays (à présent) déclarés libres de mines, les (anciennes) victimes auront besoin d'aide pour le reste de leur vie." L'ONG estime enfin qu'un soutien financier plus important doit être mis à disposition pour les opérations de déminage. Celui-ci doit permettre notamment de mettre au point l'utilisation de nouvelles technologies comme les drones, testés avec succès au Tchad. (Belga)