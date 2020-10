L'âge moyen des mères est passé, entre 2010 à 2019, de 30,9 ans à 32,1 ans pour les femmes qui accouchent à Bruxelles et de 29,4 ans à 30,5 ans pour celles qui accouchent en Wallonie, a indiqué mercredi le Centre d'épidémiologie périnatale (CEpiP). Ce dernier précise par ailleurs que la proportion de femmes enceintes qui souffrent de surpoids ou d'obésité augmente.Le CEpiP met également en exergue que les risques de complications peuvent augmenter avec l'âge, tels que le diabète, l'hypertension artérielle, l'accouchement par césarienne, l'accouchement avant terme et la mortinatalité. Le Centre d'épidémiologie périnatale souligne que quatre femmes enceintes sur dix sont en surpoids, voire obèses, en début de grossesse. Une proportion qui tend à augmenter, alors qu'elle était de 34,7% en 2010 en Wallonie et 32,7% à Bruxelles. "Pour ce qui est du diabète, une augmentation constante de la proportion est observée entre 2010 et 2019, passant de 5,9% à 15,3% à Bruxelles et de 5,7% à 10,5% en Wallonie", fait encore savoir le CEpiP. Autre chiffre présenté, quatre femmes sur dix, en 2019, n'entrent pas spontanément en travail avec près d'une femme sur trois déclenchée et une sur dix césarisée de manière programmée. La proportion d'accouchements déclenchés augmente à Bruxelles depuis deux ans (32,0% en 2019), celle de la Wallonie diminue depuis dix ans (33,1% en 2010 à 30,4% en 2019). Les proportions d'accouchements par césarienne ou avec instrumentation sont stables depuis plus de sept années. Le recours à l'épisiotomie diminue dans les deux Régions, passant de 45,6% à 23,7% en Wallonie et de 36,1% à 17,8% en Région bruxelloise. Le CEpiP a établi son rapport à partir des données officielles des certificats des naissances ayant eu lieu à Bruxelles et en Wallonie. (Belga)