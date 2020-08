Des milliers de personnes se sont rassemblées samedi après-midi dans le centre de Beyrouth pour manifester leur colère contre les autorités, quatre jours après l'explosion meurtrière du port, qui a dévasté des quartiers entiers de la capitale libanaise et fait plus de 150 morts."Vengeance, vengeance, jusqu'à la chute du régime", scandaient les manifestants massés Place des Martyrs, dont certains brandissaient des potences ou les noms des personnes tuées dans l'explosion, qui a fait plus de 150 morts et 6.000 blessés. La police a fait usage de gaz lacrymogènes contre des groupes de jeunes manifestants qui ont lancé des pierres et des bâtons à la périphérie du rassemblement pacifique, selon les correspondants. La manifestation se tient sous le thème "Le Jour du Jugement", alors que le principal mot-dièse qui circule sur les réseaux sociaux est #Pendez-les, exprimant la colère des Libanais qui rendent les autorités responsables de l'explosion. (Belga)