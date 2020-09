Le gouvernement Wilmès II a tenu vendredi son probable dernier Conseil des ministres, si les partis de la coalition "Vivaldi" parviennent à un accord dans les prochains jours. Il a notamment fixé les montants de la subvention aux Fonds sociaux Maribel sectoriels des établissements et services de santé, dans le contexte du Fonds blouses blanches.Pour l'année 2020, une partie des moyens du Fonds blouses blanches est octroyé au Fonds social Maribel 330 et au Fonds social Maribel du secteur public, détaille la ministre de la Santé publique Maggie De Block. Un montant de 35,4 millions d'euros est affecté à la formation d'infirmiers et d'aides-soignants supplémentaires. En outre, 17,5 millions d'euros sont consacrés à des engagements supplémentaires dans le secteur des soins à domicile. En outre, le Conseil des ministres a approuvé un projet d'arrêté royal fixant le budget global en 2020 des moyens financiers pour les prestations en matière de spécialités pharmaceutiques dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé. Ce montant s'élève à 4,8 millions d'euros. La tripartite MR-Open Vld-CD&V a également approuvé un avant-projet de loi instaurant un examen de proportionnalité préalable à l'adoption ou la modification d'une réglementation de profession dans le secteur de la santé. (Belga)