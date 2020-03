Les nuages nous accompagneront pour terminer la semaine. Le ciel sera généralement très nuageux avec un risque de faibles pluies ou d'averses, informe l'IRM vendredi. Des éclaircies seront possibles dans le sud-est. Les températures seront comprises entre 7°C et 14°C.Le vent sera généralement modéré mais il pourra souffler assez fort au littoral avec des rafales pouvant atteindre les 50 km/h. Dans la soirée et durant la nuit, le ciel restera très nuageux avec de la pluie ou des averses en de nombreux endroits. Le temps deviendra progressivement plus sec en cours de nuit avec des éclaircies. Les minima seront compris entre 0°C et 5°C avec un risque de gel au sol. Samedi, le nord et le centre du pays bénéficieront de larges éclaircies en matinée. La nébulosité deviendra ensuite variable et le sud du pays devra composer avec de nombreux champs nuageux. De faibles précipitations hivernales sont possibles en Haute Belgique. Les températures seront comprises entre 4°C et 10°C. Le vent viendra de l'est-nord-est et sera plutôt désagréable. Dimanche, après de faibles gelées durant la nuit, les maxima oscilleront entre 3°C et 9°C. Le temps devrait être sec et lumineux. (Belga)