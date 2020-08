Le ciel restera partagé entre périodes ensoleillées et champs nuageux dimanche après-midi, selon les prévisions de l'IRM. En beaucoup d'endroits, le temps restera sec mais on prévoit également quelques orages de chaleur localisés, qui pourront être à l'origine de pas mal de précipitations en peu de temps. Il fera toujours très chaud avec des maxima de 30 ou 31 degrés à la mer ainsi qu'en Hautes-Fagnes et de 33 à 36 degrés dans le centre et en Campine. Le vent sera faible à parfois modéré de secteur est.Ce soir et cette nuit, le ciel sera partiellement nuageux. Localement, quelques averses (orageuses) pourront encore se développer mais le temps restera sec en beaucoup d'endroits. La nuit sera à nouveau particulièrement douce avec des minima de 18 degrés en haute Ardenne à 23 degrés dans les villes à l'aube. Le vent d'est sera faible à modéré. Lundi, les éclaircies seront parfois larges entre les champs nuageux et quelques orages de chaleur pourront à nouveau éclater localement. Il fera toujours très chaud avec des maxima de 30 degrés à la mer à 35 ou 36 degrés dans le centre ainsi qu'en Campine. (Belga)