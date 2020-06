Des nuages cumuliformes se partageront le ciel avec des éclaircies jeudi après-midi, selon les prévisions de l'IRM. Quelques averses pourront également se produire, éventuellement accompagnées d'un coup de tonnerre, mais seront nettement moins intenses que mercredi. Les maxima oscilleront entre 17 degrés en Haute Ardenne et 23 degrés en Campine. Le vent sera faible à modéré de sud-ouest.Jeudi soir, une averse isolée sera encore possible avant que le temps ne devienne sec. Localement, un peu de brume pourra se former. Les minima varieront de 9 degrés en Hautes-Fagnes à 13 degrés en Flandre, sous un vent généralement faible de sud- ouest. Vendredi, la météo sera à nouveau légèrement variable, avec un temps sec et assez ensoleillé le matin et des nuages cumuliformes en cours de journée, accompagnés de quelques averses et du risque d'un coup de tonnerre. Les maxima afficheront 17 degrés en Haute Ardenne et 21 ou 22 degrés dans le centre. (Belga)