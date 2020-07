Ce samedi après­ midi, le ciel sera partagé entre champs nuageux et éclaircies, ces dernières probablement plus larges sur l'ouest, annonce l'IRM. Le temps sera sec, à une petite averse isolée près sur le centre ou l'est du pays. Les températures oscilleront entre 20 ou 21 degrés le long du littoral et par endroits 26 degrés dans l'intérieur. Le vent sera faible de direction variable en Haute Belgique et faible ou modéré d'ouest à sud­ ouest ailleurs.Ce soir et en début de nuit, les éclaircies s'élargiront sur la plupart des régions. En seconde partie de nuit, de nombreux voiles d'altitude sont attendus depuis l'ouest. Un peu de brume et l'un ou l'autre banc de brouillard pourront à nouveau se former de manière isolée. Le temps sera sec avec des minima compris entre 10 et 16 degrés. Ce dimanche, le temps sera encore assez chaud avec du soleil et des champs de nuages élevés puis de moyenne altitude. L'après­ midi, quelques nuages cumuliformes pourront se former, surtout dans l'ouest et le nord­-ouest du pays avec le risque de développement d'une averse. Les maxima varieront entre 20 degrés en bord de mer et 27 degrés en Lorraine belge. Le vent souvent faible d'ouest à sud­-ouest s'orientera au nord­-ouest l'après­ midi et deviendra parfois modéré. (Belga)