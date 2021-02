Des températures positives dimanche après-midi

Les températures seront positives sur l'ensemble de la Belgique dimanche après-midi, avec des maxima compris entre 1 et 5 degrés, selon les prévisions de l'Institut météorologique (IRM).Le temps restera sec avec la présence de quelques nuages. Le vent sera modéré, assez fort à la mer et sur les sommets ardennais où des rafales de 50 à 65 km/h sont possibles, de secteur sud-est. Dans la nuit de dimanche à lundi, le temps sera très nuageux. Peu après minuit, une zone de précipitations atteindra le littoral. A l'aube, de faibles pluies tomberont également sur le centre. Les minima resteront faiblement positifs en Flandre (autour de +1 ou +2 degrés) et chuteront sous 0 degré en haute Belgique (entre 0 et -4 degrés). Le vent restera modéré, assez fort à la mer et en Ardenne avec des rafales de 50 à 65 km/h. Lundi matin, il fera d'abord couvert et pluvieux sur l'ouest. La zone de précipitations se déplacera progressivement vers l'est avec, surtout au sud du sillon Sambre-et-Meuse, un risque de quelques faibles pluies verglaçantes. Sur les sommets ardennais, un peu de neige (fondante) sera également possible. L'après-midi, le temps restera nuageux, mais il fera plus sec à partir de l'ouest. Les températures seront comprises entre 2 degrés en Hautes-Fagnes et 8 degrés sur l'ouest. Le vent restera modéré, temporairement assez fort à la mer et en Ardenne avec des rafales de 60 km/h. Le mercure grimpera tout au long de la semaine. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.