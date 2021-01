Des températures un peu plus douces attendues pour la semaine

Dimanche après-midi, le temps restera très nuageux, mais souvent sec avec la possibilité d'éclaircies sur la moitié ouest du pays. Sur la partie est, le risque d'averses se maintiendra. En Ardenne, il faudra encore composer avec de la grisaille, de nombreux nuages bas, voire du brouillard. Par ailleurs, les averses prendront la forme de neige sur les sommets. Les maxima seront compris entre 0°C en Hautes-Fagnes et +6°C à la mer. Le vent sera modéré, assez fort à la mer, d'ouest à nord-ouest.Dimanche soir, le risque de quelques précipitations persistera sur l'est et le nord-est du pays. La nuit prochaine, le temps deviendra généralement sec. Des éclaircies seront présentes au nord du sillon Sambre et Meuse. En Haute Belgique, par contre, la nébulosité restera abondante avec de la brume et du brouillard; le risque de quelques faibles chutes de neige persistera. Les minima varieront de -1°C en Ardenne à +4°C à la mer. Lundi, il fera d'abord sec avec quelques éclaircies, surtout sur l'ouest du pays. En cours d'après-midi, quelques averses pourront se développer à partir du littoral. En Ardenne, les nuages bas réduiront assez fortement la visibilité et une averse de neige sera toujours possible sur les sommets. Les maxima atteindront de 0°C à +1°C en Ardenne, 5°C sur le centre et 6°C ou 7°C sur l'extrême ouest. Dès mardi, le temps sera plus doux, venteux avec des périodes de pluie. (Belga)

