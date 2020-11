Deux décès dans l'incendie d'un home dimanche après-midi à Lessines

Un incendie s'est déclaré dimanche après-midi dans un home à Lessines. Le plan communal catastrophe et le plan d'intervention médical ont été déclenchés. "Deux femmes ont perdu la vie (dans l'incendie)", a fait savoir le parquet de Tournai-Mons durant la soirée."L'incendie a été maîtrisé vers 18h30. Dans le courant de la soirée, la soixantaine de résidents pourra réintégrer le bâtiment qui a été ventilé", a indiqué peu avant 19h00 Olivier Lowagie, le commandant de la zone de secours de Wallonie picarde. "Deux résidentes du home y ont perdu la vie. J'ai désigné un expert et je vais à présent me rendre sur place", a précisé Virgine Pierrard, substitute du procureur du roi de Tournai-Mons. Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés vers 16h50, qu'un incendie s'était déclaré dans une chambre du home La Résidence implanté à la rue de l'Hotellerie à Lessines. Venant des casernes de Lessines, Ath et Leuze-en-Hainaut, quatre camions-citernes, deux autopompes, un camion-échelle, un camion-berce et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur les lieux. Le personnel du home et les pompiers ont procédé à l'évacuation des résidents qui ont été dirigés vers le centre sportif. Un dispatching a été établi dans la maison culturelle de Lessines. (Belga)

