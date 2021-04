Deux équipes d'arbitres du VAR, l'assistance d'aide vidéo, néerlandaises viendront officier en renfort dimanche pour la dernière journée de la phase régulière du championnat de Belgique de football, peut-on lire sur le tableau des désignations de l'Union belge vendredi.Même si deux rencontres de la Jupiler Pro League ont été décalées au samedi, ne présentant plus d'enjeux pour les positions en playoffs - Charleroi/Eupen et Antwep/Genk, l'Union belge de football a sollicité l'aide de sa voisine néerlandaise pour assurer la gestion des matches de dimanche où les sept autres rencontres se disputeront dès 18h00. Ainsi Standard/Beerschot et Saint-Trond/Anderlecht seront supervisés par un VAR aux mains d'arbitres néerlandais. Aux Pays-Bas, le week-end est 'allégé' en raison de la finale de la Coupe entre l'Ajax Amsterdam et Vitesse dimanche (18h00 également). (Belga)