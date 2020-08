Deux explosions à Anvers

Deux explosions se sont produites à Anvers aux premières heures dimanche, a confirmé la police locale. Une première explosion a eu lieu dans le district de Deurne, puis une grenade a explosé sous une voiture garée à Borgerhout. Les incidents n'ont pas fait de blessé.Une forte détonation a retenti à Deurne vers trois heures et quart. Le laboratoire judiciaire et le Service d'enlèvement et de destruction d'engins explosifs (Sedee) se sont rendus sur les lieux. "Ce n'est certainement pas une grenade, mais l'enquête se poursuit pour savoir de quoi il s'agissait exactement", explique Sven Lommaert, de la police d'Anvers. Alors que les équipes travaillaient à Deurne, une autre explosion a été signalée à Borgerhout. Il s'agissait cette fois d'une grenade placée sous un véhicule stationné. Un maison avait déjà été la cible d'un tir dans la nuit de vendredi à samedi dans une rue latérale, mais les faits n'ont été rapportés à la police que dans l'après-midi. Les incidents sont peut-être liés. L'enquête sur les deux explosions et la fusillade, ainsi que leur lien éventuel avec le milieu de la drogue, est en cours. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.