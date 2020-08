Zulte Waregem a confirmé dimanche que deux de ses joueurs, Omar Govea et Luka Zarandia, ont été impliqués dans un accident de la circulation à Vive-Saint-Éloi dans la nuit de samedi à dimanche.Peu après minuit, Govea a heurté une autre voiture. "Il y a eu principalement des dégâts à la carrosserie mais les occupants de l'autre voiture et le passager de Govea, Zarandia, n'ont été que légèrement blessés. Heureusement, ils vont bien", a précisé Zulte Waregem via son site. Selon divers médias, Govea aurait passé un test d'haleine positif et n'avait pas son permis de conduire avec lui. "Le club attend le rapport de la police officiel. Zulte Waregem est un club qui défend les valeurs familiales et attend de tous ceux qui en font partie qu'ils les partagent et les transmettent parfaitement", a conclu le club. (Belga)