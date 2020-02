Deux morts dans une fusillade en marge de funérailles en Floride

Un macchabée ne s'est pas senti seul longtemps en Floride. Alors que se tenaient des funérailles samedi midi en l'église de Riviera Beach, une femme de 47 ans et un garçon de 15 ans sont décédés dans une fusillade. Une autre personne a été blessée et emmenée à l'hôpital. Ses jours ne sont pas en danger.Les autorités locales ont déjà rejeté tout motif terroriste dans cet incident. L'auteur des tirs et les victimes se connaissaient. Il se peut qu'une dispute ait éclaté pendant la cérémonie. Le prêtre qui officiait avait d'ailleurs alerté la police d'une rixe au sein de l'assemblée. La cérémonie se tenait dans la Victory City Church. Les médias locaux affirment que 13 coups de feu ont été tirés. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.