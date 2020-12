Deux piétons renversés par un automobiliste à Bassenge

Deux personnes ont été renversées par un automobiliste sur une grand-route à Bassenge (province de Liège) dimanche soir, a indiqué le parquet de Liège. Les deux victimes sont grièvement blessées.Aux alentours de 19h00 dimanche, les deux piétons, une dame née en 1936 et son fils, ont été percutés par le véhicule. Sérieusement blessées, les deux personnes ont été prises en charge par un SMUR et transportées à l'hôpital. L'automobiliste a été privé de liberté mais dimanche à 20h30, les causes précises de l'accident étaient encore méconnues. (Belga)

