Deux suspects identifiés pour des graffitis racistes au Limbourg

Police et justice ont pu identifier et appréhender un homme et une femme d'une vingtaine d'années suspectés d'avoir réalisé des graffitis racistes mi-juin à Lanaken, Bilzen et Tongres en province du Limbourg.Le bourgmestre de Lanaken Marino Keulen (Open Vld) avait déposé plainte lors des faits. Le parquet du Limbourg avait alors ouvert une enquête. Les enquêteurs, s'appuyant sur des images filmées par des caméras, ont retrouvé la trace d'un homme de Lanaken et d'une femme de Tongres. Tous deux ont été appréhendés pour audition. Les suspects devront répondre devant le tribunal correctionnel. Les slogans, qui pour certains étaient mal orthographiés, et autres graffitis à caractère raciste avaient été nettoyés par les services communaux. (Belga)

