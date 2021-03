Le Merapi, l'un des volcans les plus actifs au monde, situé sur l'île de Java en Indonésie, continue son éruption; tandis que le Sinabung, sur l'île de Sumatra, crache des nuages de cendres et de fumées jusqu'à cinq kilomètres de hauteur, selon l'agence indonésienne de géologie.Par ailleurs, un nuage pyroclastique - qui est un mélange porté à haute température de gaz, de cendres et de roches - dévale les pentes du Sinabung. Aucune victime ni dommages matériels n'ont toutefois été signalés. Le Sinabung, qui culmine à 2.460 mètres d'altitude, est situé à environ 50 kilomètres au sud-ouest de la capitale provinciale Medan. Depuis 2010, il est régulièrement entré en éruption, forçant l'évacuation de dizaines de milliers de personnes. Plus de 20 personnes avaient perdu la vie lors de violentes éruptions en 2014 et 2016. Le volcan Merapi, qui est entré en éruption fin janvier, continue de gronder. Il crache des cendres et des roches, qui se sont répandues jusqu'à deux kilomètres sur le flanc sud-ouest du volcan conique, ont indiqué les autorités. Le Merapi, haut de près de 3.000 mètres, est le volcan le plus actif d'Indonésie et est situé à environ 35 kilomètres au nord de la ville de Jogjakarta. La dernière éruption majeure du Merapi remonte à 2010. Elle avait tué plus de 300 personnes et contraint plus de 280.000 habitants à évacuer. L'Indonésie se trouve sur la ceinture de feu du Pacifique, où la friction des plaques tectoniques provoque de fréquents séismes et éruptions volcaniques. L'archipel d'Asie du Sud-Est compte près de 130 volcans actifs. (Belga)