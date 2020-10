Le match amical des Diables Rouges contre la Côte d'Ivoire, le jeudi 8 octobre, pourra se jouer en présence de supporters, a annoncé jeudi l'Union belge de football (URBSFA), peu après l'annonce de l'UEFA, la confédération européenne de football, d'autoriser la présence de fans dans les stades."L'UEFA est revenue sur sa décision de ne pas permettre à des supporters d'assister aux matches internationaux d'octobre", s'est réjouie l'Union belge. "Avant-hier, à savoir le mardi 29 septembre, l'UEFA a décidé que les matches internationaux de la Ligue des Nations et les matches amicaux d'octobre se joueraient sans spectateurs. Mais l'UEFA a publié aujourd'hui une nouvelle communication et l'Union européenne des associations de football autorise de nouveau les spectateurs." L'URBSFA et la Ville de Bruxelles avaient déjà élaboré ensemble un protocole permettant à 11.000 spectateurs d'assister au match contre la Côte d'Ivoire. "Ce nombre a également été confirmé", précise l'Union belge, qui "remercie la Ville de Bruxelles pour son approche constructive dans ce dossier." "Comme toujours, l'URBSFA donnera la priorité aux membres du '1895 Official Belgian Fan Club'. Ceux-ci auront jusqu'à dimanche soir pour acheter un ticket. À partir de lundi, les supporters non membres pourront acheter leur place. Si la demande est supérieure à l'offre au sein de 1895, le nombre de points collectés par les supporters sera pris en compte", détaille encore le communique. "La vente est ouverte aux membres de 1895 via www.fanmanagement.be du vendredi 2 octobre au dimanche soir 4 octobre. La vente pour les autres supporters débutera le lundi 5 octobre via www.rbfa.be. Les sympathisants qui souhaitent bénéficier de la période de priorité et qui ne sont pas encore membres de 1895 peuvent le devenir via www.fanmanagement.be", conclut l'URBSFA. La Belgique a disputé ses deux premiers matchs de Ligue des Nations, au Danemark et contre l'Islande à domicile, à huis clos. La dernière fois que les Diables Rouges ont joué devant leurs supporters, c'était contre Chypre le 19 novembre 2019 (Belga)