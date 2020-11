La Belgique est venue à bout 2-0 de l'Angleterre dimanche, après avoir souffert en seconde période. "C'est rare pour la Belgique de souffrir comme ça", a reconnu Jason Denayer après la rencontre. "Mais comme ça, nous avons montré une nouvelle face. Nous sommes restés solides et efficaces. C'est une force pour nous."Denayer avait pour mission de contenir le retoutable Harry Kane. "C'est toujours compliqué de défendre face à un joueur comme Kane. Il est bon techniquement et bouge bien. J'ai fait le maximum et comme il n'a pas marqué, c'est que ça a marché." La Belgique a surtout souffert en seconde période. "En première période, on a pu joué le match qu'on souhaitait. En seconde, ils étaient plus agressifs et on a manqué de réussite dans nos sorties de balle, je ne sais pas pourquoi. Ce qui est positif, c'est qu'on n'a pas encaissé. Jouer comme ça, ce n'est pas vraiment notre style. De ce match, on va retenir la cohésion de l'équipe et qu'on a pu être solide." (Belga)