Diables Rouges - Carrasco pas inquiet par le partage : "Il faut se mettre en jambes"

Yannick Carrasco a été remuant jeudi soir contre la Grèce (1-1) dans le premier amical de la Belgique avant l'Euro. Le champion d'Espagne a notamment délivré l'assist pour Thorgan Hazard. "C'est un match amical pour se mettre en jambes. Après dix jours sans jouer, c'est toujours compliqué et ça fait longtemps que nous n'avons pas joué ensemble. Il faut oublier le score et retenir ce que nous avons bien fait et moins bien fait.""C'était par exemple plus important d'aller dans le rouge physiquement afin d'être prêt pour l'Euro", a ajouté Carrasco, qui a joué en soutien de Romelu Lukaku puis de Michy Batshuayi, soit un cran plus haut qu'à l'Atlético. "Eden Hazard n'est pas là donc ça facilite la chose. C'est une position que je préfère car en tant que joueur offensif, on veut toujours évoluer plus haut." "Je pense que nous avons montré de l'envie contre une équipe de Grèce compliquée à jouer. Nous manquons un peu de rythme. Ce soir, c'était un bon match d'entraînement, ni plus ni moins. Dimanche nous avons encore un match de préparation contre la Russie. Le seul but est d'être prêt pour défier la Russie." (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.