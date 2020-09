Kevin De Bruyne a vécu une semaine particulière, entre la naissance de sa fille Suri, une confrontation avec son agent Patrick De Koster et le gain du trophée "PFA Players' Player of the Year", attribué chaque année par le syndicat des joueurs de Premier League."Chacun vit des bons et des mauvais moments", a lancé 'KDB' après la victoire 5-1 des Diables Rouges contre l'Islande mardi soir. "Je vis certains choses d'un de point de vue personnel, je n'en dirai pas plus. Pour moi, le principal reste ma famille et le football." Le milieu de terrain de Manchester City savait déjà depuis "8-9 jours" qu'il avait été élu Joueur de l'année en Angleterre. Il est le deuxième Belge à signer pareille performance après Eden Hazard en 2015. "C'est très beau de gagner ce prix car ce sont vos adversaires qui votent, les gens que vous rencontrez chaque semaine sur le terrain. Pour moi, c'est tout aussi important que lorsque j'ai remporté le prix du Joueur de l'année en Allemagne." De Bruyne a aussi évoqué l'arrivée dans le groupe du jeune Jéremy Doku, buteur mardi pour sa première titularisation. "C'est un diamant brut: il est très rapide, doté d'un bon dribble et très fort en un contre un. Il a fait quelques erreurs, mais qui n'en fait pas à son âge? Il a fait de bons débuts", a-t-il analysé. L'Anderlechtois s'est lui aussi présenté en conférence de presse. "Marquer ce but était une émotion intense", a raconté Jéremy Doku, 18 ans. "J'ai pu jouer et montrer de quoi j'étais capable. Je ne m'attendais pas vraiment à commencer mais le match s'est bien déroulé." Parti en profondeur avant de rentrer sur son pied droit, il a inscrit le dernier but de la soirée d'une frappe lointaine. "C'est vrai que c'est un peu le goal de mes rêves. Je pense que je vais encore le regarder quelques fois." (Belga)