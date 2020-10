L'Angleterre pourra compter sur Jadon Sancho et Tammy Abraham pour le match de dimanche contre la Belgique en Ligue des Nations. Le sélectionneur anglais Gareth Southgate l'a confirmé samedi en conférence de presse.Les deux joueurs avaient manqué le match de préparation contre le Pays de Galles (3-0), jeudi à Londres, car ils n'avaient pas respecté le protocole par rapport au coronavirus. Les deux joueurs avaient participé à une fête d'anniversaire pour les 23 ans d'Abraham. Samedi, le duo a repris l'entraînement. "Ils sont de retour dans le groupe et nous allons de l'avant", a déclaré Southgate en conférence de presse, cité par les médias anglais. "Ils se sont tous les deux entraînés samedi et sont disponibles. Ils ont manqué quelques entraînements, c'est un peu inquiétant, mais c'est fait." Lui aussi présent à la fête, Ben Chilwell est encore incertain. "Ben a encore été testé samedi. Nous attendons le résultat pour dimanche et prendrons ensuite une décision." (Belga)