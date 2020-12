Pour ses 125 ans, l'Union belge (URBSFA) recherche l'Icône suprême du football belge. Jusqu'au 10 janvier 2021, les supporters peuvent voter en ligne pour désigner celui ou celle "qui aura marqué l'histoire du football national".Des (ex-)Diables Rouges, plusieurs (ex-)Red Flames, des joueurs internationaux de futsal ainsi que tous les entraîneurs fédéraux qui ont encadré l'une des équipes nationales pendant un Championnat d'Europe ou une Coupe du Monde de football ou de futsal peuvent prétendre au titre d'"Ultimate Icon". L'Union belge avait déjà invité les amateurs de football à composer la meilleure équipe nationale de tous les temps. Ce vote se poursuivra jusqu'au 31 décembre. Le vote pour l'icône suprême est lui ouvert jusqu'au 10 janvier. "Tous les amateurs de football du pays peuvent voter en ligne sur le site rbfa.be/icon, mais les voix des membres du Fan Club 1895, le club de supporters officiel des équipes nationales belges, comptent double", a précisé l'Union belge. "Composer une équipe en choisissant des joueurs parmi tous les ex-Diables Rouges est déjà une mission difficile en soi", a déclaré Stefan Van Loock, porte-parole des Diables Rouges et des Red Flames. "Mais choisir une icône parmi une liste de joueurs, de joueuses et d'entraîneurs fédéraux qui ont brillé ou brillent encore sur nos terrains et en salle est une mission encore plus difficile". En 1995, Paul Van Himst a remporté le Soulier d'Or lors de la célébration du centième anniversaire de l'URBSFA. (Belga)