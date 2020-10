La Belgique, avec de nombreux nouveaux joueurs et habituels remplaçants, n'a pas pu faire mieux qu'un partage face à la Côte d'Ivoire (1-1) jeudi en amical. Cette rencontre était la première avec des fans au stade Roi Baudouin depuis le 19 novembre 2019 et un large succès contre Chypre. Elle met aussi un terme à une série de douze victoires.Les Diables Rouges, qui ont vu Alexis Saelemaekers et Zinho Vanheusden faire leur début, ont ouvert le score à la 53e grâce à Michy Batshuayi, buteur pour la 19e fois en équipe nationale. Montés en cours de jeu, Hendrik Van Crombrugge, Sebastiaan Bornauw et Joris Kayembe ont également porté le maillot belge pour la première fois. Les Ivoiriens ont égalisé à la 86e sur un penalty de Franck Kessié. Les Diables Rouges disputeront encore deux rencontres de Ligue des Nations lors de cette trêve internationale. Ils prendront la direction de Londres pour affronter l'Angleterre dimanche (18h) à Wembley. Ensuite, les Belges se rendront à Reykjavik pour défier l'Islande mercredi (20h45), largement battue (5-1) par les Diables il y a un mois. (Belga)