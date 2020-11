Le sélectionneur suisse Vladimir Petkovic a retenu 24 joueurs pour le match amical Belgique - Suisse de mercredi à Louvain et les deux rencontres de Ligue des Nations face à l'Espagne et l'Ukraine. Lundi soir, la fédération suisse a annoncé le forfait du gardien de Stuttgart Gregor Kobel, gardien réserve de la Nati. Il a été remplacé dans le groupe par David von Ballmoos, le portier des Young Boys de Berne.La Nati se déplacera au complet à Den Dreef, y compris avec Haris Seferovic, l'attaquant de Benfica qui avait inscrit trois buts face aux Diables Rouges il y a deux ans lors de la première édition de la Ligue des Nations. La Suisse avait battu la Belgique 5-2 à Lucerne lors de la dernière journée et avait rejoint le Final Four au détriment des Diables. La Suisse a cette fois peu de chances de se hisser dans le dernier carré de la Ligue ds Nations. Avec 2 points en quatre matches, l'équipe de Vladimir Petkovic est dernière du groupe 4, à 4 points de l'Ukraine et de l'Allemagne, alors que l'Espagne est en tête avec 7 points. Les Suisses devront plutôt éviter la relégation lors des deux dernières journées de compétition. La sélection suisse: Gardiens (3): Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach/All), David von Ballmoos (Young Boys/Sui), Yvon Mvogo (PSV Eindhoven/P-B) Défenseurs (9): Manuel Akanji (Borussia Dortmund/All), Loris Benito (Bordeaux/Fra), Eray Cömert (FC Bâle/Sui), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach/All), Jordan Lotomba (Nice/Fra), Becir Omeragic (FC Zürich/Sui), Ricardo Rodriguez (Torino/Ita), Fabian Schär (Newcastle United/Ang), Silvan Widmer (FC Bâle/Sui) Milieux (5): Remo Freuler (Atalanta/Ita), Edimilson Fernandes (Mainz/All), Djibril Sow (Eintracht Francfort/All), Steven Zuber (Eintracht Francfort/All), Granit Xhaka (Arsenal/Ang) Attaquants (7): Breel Embolo (Borussia Mönchengladbach/All), Mario Gavranovic (Dinamo Zagreb/Cro), Haris Seferovic (Benfica/Por), Admir Mehmedi (Wolfsburg/All), Xherdan Shaqiri (Liverpool/Ang), Renato Steffen (Wolfsburg/All), Ruben Vargas (Augsburg/All) (Belga)