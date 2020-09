Avec les nouveaux venus Jérémy Doku et Landry Dimata, mais aussi Yari Verschaeren, Elias Cobbaut et Hendrik Van Crombrugge, Roberto Martinez avait initialement appelé cinq Anderlechtois pour les matchs de Ligue des Nations contre le Danemark (8 septembre à Copenhague) et l'Islande (11 septembre à Bruxelles). Ce fort contingent mauve et blanc a alimenté les débats la semaines passée. En conférence de presse, mardi à Tubize, Doku et Dimata ont relativisé les critiques."Cinq Anderlechtois sélectionnés, ce n'est pas si grave, les joueurs ont été sélectionnés sur base des prestations individuelles", a indiqué Doku. "Bravo au club, bravo à la formation anderlechtoise. C'est très bien pour nous", a ajouté Dimata. Depuis l'annonce de la sélection, Cobbaut et Van Crombrugge ont déclaré forfait, laissant Verschaeren, Doku et Dimata représenter le RSCA. Les deux derniers cités découvrent les Diables Rouges alors que Vincent Kompany vient tout juste de prendre sa retraite pour devenir entraîneur d'Anderlecht. "C'est dommage que Kompany ne soit plus là", a confié Doku. "C'est un excellent joueur. Cela aurait été chouette de l'avoir avec nous. Avant de venir, il nous a souhaité bonne chance." (Belga)