Les Diables Rouges disputeront le Final Four de la Ligue des Nations en octobre 2021. La Belgique a validé son billet pour le dernier carré de la compétition en battant le Danemark 4-2 mercredi soir à Louvain lors de la 6e et dernière journée de la phase de groupes. Les Diables terminent à la 1e place du groupe 2 avec 15 points, devant le Danemark et l'Angleterre (10 points), qui a battu l'Islande 4-0 mercredi.Devant composer avec les suspensions de Thomas Meunier et Axel Witsel pour abus de cartes jaunes, Roberto Martinez décidait de titulariser Nacer Chadli et Leander Dendoncker en remplacement des deux joueurs de Dortmund. C'étaient là les deux seuls changements par rapport au onze de départ du match contre l'Angleterre (2-0) dimanche dernier. La rencontre débutait sur les chapeaux de roue. Déjà buteur après 10 minutes dimanche face aux Three Lions, Tielemans ouvrait de nouveau le score en début de match, après 3 minutes seulement, concluant victorieusement d'un tir puissant la première occasion belge. Les Belges prenaient leur match à leur compte durant le premier quart d'heure mais ce fut le Danemark qui revint au score à la 17e minute. Wind récupérait chanceusement un ballon de Braithwate et trompait Courtois de la tête. A la 24e minute, le Danemark héritait d'une grosse occasion mais Courtois s'interposait devant Braithwate. Les Diables réagissaient cinq minutes plus tard: De Bruyne centrait pour Lukaku, dont la reprise de la tête échouait de peu à côté. Aucune des deux équipes ne parvint à prendre le dessus au cours d'une fin de première mi-temps équilibrée, et ce fut sur un score de 1-1 que les 22 acteurs rejoignaient les vestiaires à la mi-temps. Lukaku redonnait l'avantage aux Diables en trompant Schmeichel à la 57e minute. Sur un coup franc rapidement joué par Tielemans, De Bruyne lançait l'attaquant de l'Inter, qui fit trembler les filets, malgré le retour désespéré de Christensen sur la ligne. Le meilleur buteur de l'histoire des Diables mettait définitivement la Belgique à l'abri à la 69e minute. Hazard centrait parfaitement en direction de Lukaku, qui marquait son 57e but en équipe nationale en déviant victorieusement de la tête le ballon dans les filets danois. Le Danemark revenait à 3-2 à la 86e à la suite d'un but contre son camp de Chadli et d'un ballon mal négocié par Courtois mais dans la foulée, De Bruyne trompait le portier danois d'un tir croisé: 4-2: score final. Les Diables pouvaient fêter leur qualification pour le Final Four au son de 'Freed from desire', le tube de Gala, qui résonnait dans les tribunes vides de Den Dreef. La Belgique découvrira en octobre 2021 le Final Four de la Ligue des Nations, un Final Four que les troupes de Roberto Martinez n'étaient pas parvenus à atteindre lors de la première édition du tournoi. En ballotage favorable avant la dernière journée, les Belges étaient restés à quai après leur défaite 5-2 en Suisse lors de la dernière journée de la phase de groupes, il y a deux ans. Le tirage au sort du Final Four aura lieu le 3 décembre. Les équipes qualifiées sont la Belgique, la France, l'Espagne et l'Italie, qui devrait organiser ce mini-tournoi. Le Final Four se déroulera du 6 au 10 octobre 2021, quelques mois après la phase finale de l'Euro. (Belga)