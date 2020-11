Les Diables Rouges ont entamé lundi à Tubize leur préparation pour leurs trois derniers matchs de l'année. La Belgique recevra la Suisse mercredi en match amical, avant de jouer ses deux derniers duels de Ligue des Nations, dimanche face à l'Angleterre et le 18 novembre contre le Danemark.Tous les Diables n'étaient pas présents lundi à Tubize. Une partie de la sélection ne reprendra d'ailleurs les entraînements de groupe que jeudi, a indiqué la fédération. Alexis Saelemaekers (AC Milan), Leandro Trossard (Brighton & Hove Albion) et Hendrik Van Crombrugge (Anderlecht), blessés, ont déclaré forfait. Thomas Foket (Reims) et Thomas Kaminski (Blackburn) ont été appelés pour remplacer Saelemaekers et Van Crombrugge. Seul nouveau venu dans la sélection de Roberto Martinez, Charles De Ketelaere (Club Bruges) était pour sa part bien présent lundi pour honorer sa première sélection en équipe nationale. Roberto Martinez peut compter sur les retours de Thibaut Courtois (Real Madrid), Jan Vertonghen (Benfica), Thorgan Hazard (Dortmund) mais aussi de Thomas Vermaelen (Vissel Kobe), à nouveau autorisé à voyager sans devoir suivre une quarantaine à son retour au Japon. Touché aux adducteurs avec l'Inter Milan en Ligue des Champions, Romelu Lukaku fait également partie de la sélection de Roberto Martinez. Eden Hazard, qui n'a plus joué en équipe nationale depuis un an, devait lui aussi fêter son grand retour en sélection, lui qui revient de blessure, mais le Real Madrid a annoncé samedi que le Brainois avait été testé positif au coronavirus. Le duel face à la Suisse servira de rencontre de préparation aux deux derniers matches des Diables Rouges en Ligue des Nations, le 15 novembre face à l'Angleterre et trois jours plus tard face au Danemark. Ces trois rencontres devaient se dérouler à huis clos au Stade Roi Baudouin à 20h45 mais ont été déplacées à Louvain car en raison du couvre-feu en vigueur à Bruxelles, de 22h00 à 6h00, l'utilisation du Stade Roi Baudouin était impossible. Les Diables Rouges occupent actuellement la tête du groupe 2 de la Ligue A de la Ligue des Nations avec 9 points. L'Angleterre et le Danemark suivent avec 7 points chacun. L'Islande ferme la marche avec 0 point. (Belga)