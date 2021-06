Roberto Martinez a effectué six changements par rapport au partage contre la Grèce pour défier la Croatie dimanche soir sur la pelouse du Stade Roi Baudouin. Thibaut Courtois, Jan Vertonghen, Timothy Castagne, Youri Tielemans, Nacer Chadli et Dries Mertens sont titulaires dans ce qui constitue le dernier duel avant l'entrée en lice des Diables Rouges à l'Euro, prévue le 12 juin contre la Russie à Saint-Pétersbourg.Courtois, Vertonghen et Castagne n'ont pas joué contre les Grecs. Tielemans, Chadli et Mertens étaient montés en cours de match. Toby Alderweireld et Jason Denayer accompagneront leur capitaine Vertonghen en défense. Tielemans formera la paire du milieu de terrain avec Leander Dendoncker. Castagne a lui pris la place de Thomas Meunier sur le flanc droit et Chadli celle de Thorgan Hazard à gauche. Devant, Yannick Carrasco enchaîne une deuxième titularisation, à l'instar de Romelu Lukaku. Le troisième membre du trio offensif est Dries Mertens. Aussi au repos jeudi, Thomas Vermaelen et Eden Hazard sont sur le banc. Le joueur du Real Madrid devrait jouer "15 à 20 minutes". La Croatie, vice-championne du monde, aligne un milieu de terrain très performant avec Luka Modric, capitaine du soir, Marcelo Brozovic et Mateo Kovacic. Ivan Perisic, ancien du Club Bruges, prendra place sur le flanc droit. Il devra servir Bruno Petkovic et Ante Rebic. Les compositions : Belgique : Courtois - Alderweireld, Denayer Vertonghen (cap.) - Chadli, Dendoncker, Tielemans, Castagne - Carrasco, Lukaku, Mertens Sélectionneur : Roberto Martinez Croatie : Livakovic - Vrsaljko, Vida, Caleta-Car, Barisic - Brozovic, Modric (cap.), Kovacic - Perisic, Petkovic, Rebic Sélectionneur : Zlatko Dalic (Belga)