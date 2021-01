Axel Witsel s'est sérieusement blessé samedi à Leipzig avec son club du Borussia Dortmund. Le Diable Rouge s'est déchiré le tendon d'Achille gauche. Il sera absent des pelouses plusieurs mois. Sa participation au prochain Euro (11 juin-11 juillet) avec la Belgique est compromise mais pas impossible. Roberto Martinez le patron des Diables a réagi dimanche. "C'est malheureusement une blessure sérieuse. Elle demande en général entre 4 et 7 mois pour être guérie", a avoué le sélectionneur national dans une vidéo transmise par la fédération belge (RBFA). "Mais nous allons donner le maximum de temps à Axel pour qu'il se rétablisse complètement avant de prendre une décision en vue de l'Euro.""Nous attendrons le dernier moment pour annoncer la composition de la sélection pour l'Euro", a encore précisé le technicien espagnol. "Ce n'est pas le moment de faire des prédictions." Roberto Martinez pense qu'un "scénario à Vincent Kompany", remis de justesse d'une blessure qui lui a permis de disputer le Mondial 2018, est possible. "Nous avons une fantastique équipe médicale au sein de la fédération. De plus, Axel a toujours été quelqu'un qui se remettait vite de ses blessures dans le passé." Les deux hommes se sont entretenus et Roberto Martinez est confiant. "Axel est très fort, avec un état d'esprit positif. Il est quelqu'un de très positif en général" . (Belga)