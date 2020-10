La Belgique affrontera l'Islande mercredi dans son quatrième match de la Ligue des Nations. Un match que les Diables Rouges joueront sans de nombreux titulaires habituels. Mardi, le sélectionneur Roberto Martinez a souligné que c'était "l'occasion pour d'autres joueurs de prendre leurs responsabilités.""Tout les joueurs se sont entraînés aujourd'hui, comme nous l'attendions", a expliqué Martinez. "Après les deux matchs, tous les joueurs sont affutés et prêts pour demain." Mercredi, Martinez devra se passer notamment de Thibaut Courtois, de Jan Vertonghen, des frères Eden et Thorgen, de Dries Mertens et de Kevin De Bruyne. "Nous n'avons jamais été dans une telle situation. Ce sont des joueurs qui ont un grand rôle. Mais c'est l'occasion pour d'autres joueurs de prendre leurs responsabilités et d'assumer un rôle de leader", a commenté Martinez, qui a précisé que "rien ne changera dans notre façon de jouer." Le dernier forfait en date est celui de Kevin De Bruyne, sorti contre l'Angleterre. "Pour Kevin, je ne dirais pas que c'est une blessure", précise le sélectionneur. "Il est sorti car il y avait un problème, c'était plus une sensation qui devait être traitée. Nous avons de bonnes relations avec le département médical de Manchester City et la décision a été de le laisser rentrer pour qu'il puisse revenir à son meilleur niveau aussi vite que possible et le revoir en novembre avec l'équipe nationale." Contrairement aux intentions de Martinez avant le tryptique Côte d'Ivoire-Angleterre-Islande, deux joueurs de champ, Dedryck Boyata et Timothy Castagne, pourrait être amenés à jouer les trois matchs. "Ce n'était pas l'idée à l'origine", confirme l'Espagnol. "Pour Dedryck, ça pourrait être important, il a manqué le rassemblement précédent. Nous devons travailler la défense à trois. Vu les joueurs absents, il pourrait jouer les trois matchs." La défense est d'ailleurs l'un des chantiers de ce rassemblement, en raison aussi du départ à la retraite de Vincent Kompany et de l'absence de Thomas Vermaelen. "C'est une période de transition. Quand tu vois les joueurs qui jouent en ce moment, la plupart d'entre eux ont eu l'opportunité de venir dans de nombreux rassemblements. Tu vois qu'il y a le savoir-faire, ils savent ce qu'ils doivent faire, ils sont en confiance. Je suis satisfait et heureux de cet aspect. L'amical nous a montré aussi que nous avons de jeunes qui arrivent (Sebastiaan Bornauw, Zinho Vanheusden et Alexis Saelemaekers, ndlr) et c'est une opportunité que nous utiliserons encore en novembre. Ce n'est pas la seule position où nous avons des jeunes." La Belgique s'est inclinée en Angleterre dimanche. Martinez estime que les Diables peuvent "apprendre beaucoup de ce match". "Nous étions très supérieurs en première période. En seconde période, nous n'avons pas joué comme d'habitude et avons eu des situations malchanceuses et nous avons pris deux buts. A présent, nous devons regarder en avant. Nous avons deux victoires et une défaite, l'Angleterre a un point de plus. Nous avons un match maintenant, puis une réelle opportunité contre eux en novembre, en espérant que ce soit devant les supporters. C'est important de revoir ce match pour s'améliorer." (Belga)