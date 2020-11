Diables Rouges - Romelu Lukaku est bien titularisé contre l'Angleterre, pas de surprise dans le onze

Romelu Lukaku est bien présent dans le onze de la Belgique pour affronter l'Angleterre, dimanche, au stade Den Dreef de Louvain, en Ligue des Nations. L'avant-centre de l'Inter Milan était incertain en raison d'une blessure aux adducteurs.Roberto Martinez, le sélectionneur des Diables Rouges, n'a pas réservé de surprise dans son onze de base. Le gardien Thibaut Courtois aura devant lui un trio composé de Toby Alderweireld, Jason Denayer et de Jan Vertonghen, qui portera le brassard de capitaine en l'absence d'Eden Hazard, qui n'a pas rejoint la sélection en raison d'un test positif au coronavirus. Thomas Meunier, à droite, et Thorgan Hazard, à gauche, animeront les flancs. L'entrejeu sera formé par Youri Tielemans et Axel Witsel. Kevin De Bruyne évoluera un cran plus haut, comme soutien de Lukaku, au même titre que Dries Mertens. Le Néerlandais Danny Makkelie arbitrera la rencontre. A deux journées de la fin, la Belgique est en tête du groupe avec 9 points. L'Angleterre et le Danemark suivent avec 7 unités. L'Islande est bloquée à 0 et déjà reléguée en Ligue B. En cas de succès des Belges sur les Anglais et de faux pas des Danois face aux Islandais, qui s'affrontent dans le même temps à Copenhague, les Diables Rouges valideront leur ticket pour le 'Final Four' de la Ligue des Nations. Sinon, tout se jouera lors de la dernière journée avec Belgique/Danemark et Angleterre/Islande au programme. La phase finale de la compétition se déroulera du 6 au 10 octobre 2021. En principe, le vainqueur du groupe 1 accueillera le tournoi, l'Italie, les Pays-Bas et la Pologne ayant déclaré leur intérêt pour son organisation. La France, championne du monde, a assuré samedi sa qualification pour le 'Final Four'. (Belga)

