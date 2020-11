"On était vraiment concentré sur ce match. On voulait gagner, on l'a fait", a déclaré Romelu Lukaku après la victoire 4-2 de la Belgique sur le Danemark mercredi à Louvain, synonyme de qualification pour le Final Four de la Ligue des Nations.Les Belges se sont montré efficaces face aux Danois. "On peut jouer de différentes manières, c'est aussi une manière de gagner quand il le faut vraiment", dit Romelu Lukaku, auteur d'un doublé mercredi. "Je ne me focalise pas sur mes prestations individuelles. Je voulais battre le record de Paul Van Himst et maintenant j'essaye de gagner, c'est le plus important", ajoute le meilleur buteur de l'histoire des Diables, qui a marqué ses 56e et 57e buts sous le maillot des Diables mercredi. "On est content d'être en demi-finales", avance le buteur de l'Inter Milan. "Il y avait beaucoup de réactions positives dans le vestiaire. Au début, on râlait un peu parce que le calendrier est chargé et qu'il y a beaucoup de blessés, mais on prend du plaisir à être ensemble. C'est la même ambiance qu'en club, même si on ne se voit qu'une fois par mois". "On a franchi un palier", poursuit Lukaku. "On doit essayer de devenir compétiteur à chaque match et d'avoir cette mentalité de vainqueur, même dans des matchs amicaux". Le Final Four aura lieu en octobre 2021 avec la France, l'Espagne et l'Italie. "Je suis content d'être en demi-finales, mais je ne me projette pas encore", dit Romelu Lukaku. "Pour l'instant, le plus important, c'est le match contre Torino dimanche. Puis il y aura les qualifications pour la Coupe du monde et l'Euro. Chaque chose en son temps". (Belga)