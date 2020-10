Trois jours après sa défaite (2-1) en Angleterre, la Belgique joue mercredi en Islande son quatrième match de la Ligue des Nations. Les Diables Rouges sont désormais deuxièmes du groupe 2, à un point des 'Three Lions' et doivent donc s'imposer à Reykjavik pour ne pas compromettre leurs chances d'accéder au 'Final Four'.Roberto Martinez, le sélectionneur des Diables Rouges, se trouvera face à un casse-tête au moment de composer son équipe: le sélectionneur devra se passer notamment de Thibaut Courtois, de Jan Vertonghen, des frères Eden et Thorgen, de Dries Mertens et de Kevin De Bruyne. "Nous n'avons jamais été dans une telle situation. Ce sont des joueurs qui ont un grand rôle. Mais c'est l'occasion pour d'autres joueurs de prendre leurs responsabilités et d'assumer un rôle de leader", a commenté à la veille de la rencontre Martinez, qui a précisé que "rien ne changera dans notre façon de jouer." L'un des leaders de l'équipe mercredi sera Axel Witsel. "Je pense que c'est collectivement qu'on va savoir les remplacer demain", a expliqué le médian du Borussia Dortmund. "C'est clair que quand ils sont là, c'est toujours mieux pour nous. Ils sont super importants, surtout offensivement mais on a le groupe pour pouvoir faire la différence." L'Islande aussi n'a pas été épargnée par les contretemps. Mardi, la fédération islandaise a annoncé que le sélectionneur Erik Hamren et son staff doivent rester en quarantaine après le test positif d'un membre de la fédération et ne pourront pas être présents sur le banc de touche. Dans le même temps, l'Angleterre recevra le Danemark. L'Angleterre est en tête du groupe avec 7 points devant la Belgique (6), le Danemark (4) et l'Islande (0). En novembre, les Diables Rouges recevront l'Angleterre le 15 et le Danemark le 18. (Belga)