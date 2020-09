Youri Tielemans était titulaire lors de la victoire au Danemark (0-2) samedi soir lors de la première rencontre en 2020 des Diables Rouges. Le milieu de terrain de Leicester City, qui a remplacé numériquement Kevin De Bruyne devenu papa, s'est montré satisfait de la copie rendue par l'équipe nationale. "Ce n'était pas facile comme premier match. Beaucoup de joueurs reviennent de vacances. Vu les circonstances, c'était un bon match", a déclaré Tielemans."On a dû se battre mais je crois que c'est vraiment positif pour les prochaines rencontres", a ajouté le milieu de terrain au micro de RTL après ce premier match du groupe 2 en Ligue des Nations. "Tout le monde n'était pas à cent pour cent mais nous n'avons pas trop été mis en danger non plus." Thorgan Hazard a eu la même analyse que son équipier. "C'était presque un match de préparation pour la plupart d'entre nous. Il a fallu un peu retrouver nos automatismes. Je pense qu'on a fait le boulot. On a bien défendu sans prendre de but. C'est très bien pour nous", a dit le joueur du Borussia Dortmund, toujours au micro de RTL. Jason Denayer a largement participé au succès belge en ouvrant le score sur corner en début de match. "Ca fait plaisir de marquer, surtout pour un défenseur", a commenté le joueur de l'Olympique Lyonnais, buteur pour la première fois avec les Diables. "Le début de match a été compliqué, ils ont très bien pressé et nous manquions d'automatismes après cette longue période sans match." La Belgique a donc bien entamé sa compétition. "C'est bon pour la confiance", a dit Thorgan Hazard. "L'entraîneur a beaucoup d'ambition, nous aussi. On veut toujours tout gagner. C'est une bonne entame dans un groupe pas facile. On veut continuer comme ça mardi." Mardi, la phalange de Roberto Martinez accueillera l'Islande au Stade Roi Baudouin. Les Islandais se sont inclinés 0-1 devant l'Angleterre samedi en début de soirée. (Belga)