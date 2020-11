Menés 0-1 à la mi-temps, les Diables Rouges ont fini par s'imposer 2-1 face à la Suisse en match amical mercredi soir à Louvain. "Il ne faut pas oublier le contexte du match. Il y a eu beaucoup de changements. C'est une équipe qui n'a pas du tout joué ensemble. On n'a eu que deux jours pour préparer la rencontre, il ne faut pas l'oublier", a déclaré Youri Tielemans après la rencontre, jouée à huis clos."On s'est cherché en première mi-temps et après la pause, on avait cette faim et cette envie de gagner, y compris Simon qui était présent quand les attaquants suisses se montraient dangereux. On a livré une prestation générale réaliste et c'est comme ça qu'on doit avancer en tant qu'équipe", poursuit Youri Tielemans. Monté au jeu à la mi-temps en remplacement de Leander Dendoncker, le médian de Leicester a délivré quelques minutes après la reprise l'assist à Michy Bathshuayi, qui a égalisé à la 49e minute. L'attaquant de Crystal Palace a doublé la mise à la 70e minute, plantant son 21e but en équipe nationale et offrant la victoire aux Diables dans cette ultime rencontre amicale, qui sera suivie des deux derniers matchs de Ligue des Nations dimanche et mercredi prochain contre l'Angleterre et le Danemark. "Michy est un attaquant très réaliste", dit Youri Tielemans à propos de son coéquipier. "On le voit parfois moins pendant le match et puis il finit par marquer deux buts. Il a beaucoup travaillé en deuxième mi-temps, c'est un joueur qui est toujours dangereux quand il a le ballon. Aligné au coup d'envoi, Nacer Chadli a quant à lui joué 58 minutes, ce qui ne lui était pas encore arrivé cette saison. "Ca me fait énormément plaisir de retrouver l'équipe, et aussi de commencer un match", avance le Diable Rouge, transféré cet été à Istanbul Basaksehir. "Personnellement, je pense que je dois encore beaucoup travailler, je présente un petit retard physique sur mes coéquipiers, tant à Istanbul qu'en équipe nationale. Mes deux premiers mois ont été difficiles en Turquie. Mais je viens de jouer une heure sans sentir la douleur, c'est positif". A propos du match face à la Suisse, Chadli estime que les Diables se sont montrés plus réalistes que la Nati. "C'était un match très difficile contre une bonne équipe de Suisse. Ils ont mis la pression, ils ont bien joué mais on a su se montrer plus réaliste en inscrivant deux buts". (Belga)