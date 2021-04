Grâce à un très bon Dimitri Payet, auteur d'un doublé et d'une passe décisive, l'Olympique de Marseille a signé vendredi une quatrième rencontre de rang sans défaite en s'imposant 1-3 sur la pelouse de Reims dans le cadre de la 34e journée de Ligue 1. Titulaire, Wout Faes a été exclu à la 69e alors que Thomas Foket a joué toute la rencontre pour les Rémois.Si les Champenois ont ouvert le score à la 38e via Mbuku, l'OM a répliqué rapidement. Payet a égalisé d'une reprise du droit (41e) avant de délivrer un assist à Milik avant la pause (45e+2). En seconde mi-temps, le milieu de terrain offensif a scellé le succès des siens (77e). Entre-temps, Wout Faes a vu rouge à la 69e, à la suite d'un second jaune, pour un tacle dangereux sur Valentin Rongier (69e). A noter que Thibaut De Smet est resté sur le banc de Reims. L'OM de Jorge Sampaoli est 5e avec 55 points, devant Lens (53) et Rennes (51). Reims, qui était invaincu depuis neuf matches en Ligue 1, est 11e avec 41 points. (Belga)