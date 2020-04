Au total, dix détenus ont été testés positifs au Covid-19, a indiqué samedi la porte-parole de la Direction générale des Établissements pénitentiaires (DGEP).Cinq sont issus des prisons de Turnhout, un de Forest, deux de Namur, un de Marneffe et un de Tournai. "Sur recommandation médicale, l'un d'entre eux est à l'hôpital, les autres étant pris en charge dans l'unité médicale à Bruges", précise la DGEP. Selon les chiffres datant de vendredi, 47 membres du personnel - agents pénitentiaires et administratifs - ont été testés positifs à la maladie causée par le coronavirus depuis le début de la pandémie. Huit d'entre eux en sont guéris. "Certains agents ne se sont pas rendus sur leur lieu de travail depuis plus d'une semaine. Il s'agit de personnes qui étaient en quarantaine à la maison depuis un moment car elles présentaient des symptômes du coronavirus", souligne encore la porte-parole. (Belga)