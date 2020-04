Doel 1 et 2 à l'arrêt plus longtemps pour leur maintenance

Les réacteurs nucléaires de Doel 1 et Doel 2 seront à l'arrêt pour des périodes de maintenance plus longues que prévues, a déclaré le directeur d'Engie-Electrabel vendredi. Ce retard fait suite aux adaptations au sein de l'organisation interne en raison du coronavirus mais aussi des tests supplémentaires qui doivent encore être effectués.Le redémarrage de Doel 1 sera reporté du 15 mai au 28 juin et celui de Doel 2 du 30 avril au 31 mai. Les réacteurs nucléaires sont à l'arrêt pour maintenance respectivement depuis fin septembre et début octobre dans le cadre de la prolongation de la durée de vie des centrales nucléaires. (Belga)

