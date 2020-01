Dominic Thiem a émergé d'un long combat contre le N.1 mondial Rafael Nadal. Après quatre sets - 7-6 (3), 7-6 (4), 4-6 et 7-6 (6) - et 4h10 de match, l'Autrichien s'est qualifié pour les demi-finales de l'Open d'Australie. "Je suis vraiment heureux d'avoir gagné", a déclaré Thiem sur la Rod Laver Arena dans la foulée de sa première victoire contre l'Espagnol en Grand Chelem.Intense autant émotionnellement que physiquement, la rencontre a offert un tennis de très haut niveau. "Je crois que chacun était en grande forme. Et quand c'est le cas, voilà ce qui se passe", a ajouté Thiem, le sourire aux lèvres. Thiem a reconnu avoir bénéficié d'énormément de réussite, notamment avec le filet. "C'était nécessaire car Rafa est un des plus grands joueurs de l'histoire. Il faut un peu de chance pour le battre", a reconnu l'Autrichien, qui disputera la 5e demi-finale en Grand Chelem de sa carrière, la première autre part qu'à Roland-Garros "Je me sens plutôt bien physiquement depuis le début du tournoi. On verra comment le corps réagira jeudi mais j'ai deux jours avant la demi-finale", a-t-il expliqué. Double finaliste sur la terre battue parisienne, Thiem défiera Alexander Zverev (ATP 7) pour une place en finale. "Je vais être le plus âgé des deux en demi-finales, c'est nouveau pour moi. Nous nous sommes déjà affrontés en Grand Chelem, j'ai hâte d'être vendredi." L'autre demie opposera les légendes Novak Djokovic à Roger Federer jeudi. "C'est juste irréel ce qu'ils font. Les voir jouer est toujours un grand spectacle. Je serai devant la télévision, c'est certain." (Belga)