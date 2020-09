L'ancienne CEO de Proximus, Dominique Leroy, qui avait quitté son poste voici un an dans des circonstances tumultueuses, devient responsable de la division Europe chez Deutsche Telekom. Elle entrera en fonction le 1er novembre prochain."Nous sommes impatients de travailler avec Dominique Leroy. Elle a plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie des biens de consommation et des télécommunications et connaît bien notre industrie comme sa poche", a souligné Timotheus Höttges, CEO de Deutsche Telekom. (Belga)